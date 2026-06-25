打率・358でリーグトップを独走する佐藤輝は現在、中野とともに10試合連続安打中。今季は5月16日の広島戦から6月3日の西武戦にかけても、自己最長タイの14試合連続安打を記録。シーズン2度の10試合以上連続安打は、22年に10試合（5〜6月）と11試合（9月）の2度記録して以来、4年ぶり2度目になる。一方で本塁打は、6月3日西武戦の15号を最後に14試合連続でなし。これは24年5号から6号の間の20試合連続以来で、40本塁打でタイト