◇W杯北中米大会1次リーグC組モロッコーハイチ（2026年6月24日アトランタ）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦で、24日（日本時間25日）にモロッコ（FIFAランク7位）がハイチ（同83位）と対戦。前半から乱打戦の展開で2―2の同点で折り返した。前回のカタール大会でベスト4に進出したモロッコ。今大会では初戦でブラジルと1―1と引き分け。2戦目のスコットランド戦では1―0で勝利した。スタメ