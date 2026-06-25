２５日午前７時３０分ころに発生した地震の影響で、東北新幹線の東京ー新青森駅間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。（午前７時５１分現在）上越新幹線、北陸新幹線は平常通りの運転ということです。