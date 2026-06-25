○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：３０日・２０年物利付国債の入札 １０：３０豪・新規雇用者数 １０：３０豪・失業率 １４：００日・景気動向指数（改定値） １５：００独・ＧＦＫ消費者信頼感調査 １５：４５仏・消費者信頼感指数 ２１：３０米・個人所得 ２１：３０米・個人消費支出 ２１：３０米・新規失業保険申請件数 ２１：３０米・失業保険