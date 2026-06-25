２４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６１円７８銭前後と前日と比べて２０銭強のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円７７銭前後と同１０銭弱のユーロ安・円高だった。 １６～１７日に開かれた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過したあとはドル高の流れが続いており、この日のドル円相場も米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げ