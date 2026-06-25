6月15日よりABEMAにて放送中の恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。インチョン編』（以下：今日好き）。現役高校生たちが2泊3日の修学旅行に飛び出し、運命の恋を見つける同番組には、時に甘酸っぱく、思わず胸がキュンとするような青春と恋模様が溢れんばかりに詰まっている。 （関連：【画像あり】しゅん（片山駿）とツーショット撮影時に一瞬、照れを見せたるる（小森瑠々）） 以下より、6月22日