２５日の東京株式市場は日経平均株価が大きく切り返す公算が大きい。週明け２２日まで８連騰を記録し、この間に８１００円強の大幅上昇を演じたが、その後は波乱含みの調整局面に移行、前日まで２営業日合計で３１００円を超える下落に見舞われた。しかし、下値では出遅れた向きの押し目買いやショート筋の買い戻しが想定され、きょうはそれらが機能して日経平均は急反発が見込まれる。前日に日本株は安かったもののアジア