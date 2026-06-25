ナカバヤシは6月下旬に、ガジェット類を整理してスマートに持ち運ぶための収納シリーズ「TOTON」を発売する。●ケーブル類もすっきり PCケースはスタンドとしても機能新製品は、上質な素材とミニマルなデザインが特徴的な収納ケース。ハリのある上質な質感の合成皮革を採用し、型崩れしにくく、オンオフ問わず使いやすい外観となっている。背面はファブリック調の素材を採用し、コントラストが映える構成だ。内部には仕分け