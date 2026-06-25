スコットランド代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（C組）第３節でブラジル代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。痛恨のミスが、いきなり試合の流れを大きく左右した。開始７分、スコットランドは自陣ペナルティエリア内でGKからパスを受けたDFスコット・マッケンナがビルドアップを試みる。しかし、縦パスをブラジルのラヤンにカットされると、こぼれ球を拾ったヴィニシウス・ジュニオールに冷