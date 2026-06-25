― ダウは182ドル高と反発、原油安でインフレ収束を期待する買い優勢、ナスダックは続落 ― ＮＹダウ 51848.90 ( +182.06 ) Ｓ＆Ｐ500 7358.22 ( -7.24 ) ＮＡＳＤＡＱ 25476.64 ( -110.40 ) 米10年債利回り4.393 ( -0.105 ) ＮＹ(WTI)原油 70.34 ( -2.87 ) ＮＹ金 4008.8 ( -140.6 ) ＶＩＸ指数18.63 ( -0.86 ) シカゴ日経225先物 (円建て)69465 ( -95 )