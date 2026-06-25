25日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝161円77銭前後と、前日午後5時時点に比べ5銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝183円69銭前後と11銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース