父への抗癌剤が効いている、保険の認定もスムーズにいきそう、と久しぶりに気持ちが上向いて来ていたのだが…。【漫画】本編を読む右耳難聴や子宮内膜症など、自身の体験を漫画として発信してきたキクチさん(@kkc_ayn)さん。母親の介護と看取りを描いたコミックエッセイ『20代、親を看取る。』は大きな反響を呼び、2023年には書籍化された。そんなキクチさんが描く『父が全裸で倒れてた。』は、母を見送って約2年後、今度は父の介