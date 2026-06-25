中東情勢の悪化でさまざまな物価が高騰する中、６月２４日に発表された北海道内のガソリン価格は、ほぼ横ばいとなりました。２５日以降の政府による補助金は１２円以上の値下がりです。２４日に発表された道内のレギュラーガソリン平均小売価格は、２２日の時点で１リットルあたり１７０.８円となり、前の週より０.１円高くなりました。価格高騰の原因となっているアメリカとイランが戦闘終結に向けての協議を始め、原油価格