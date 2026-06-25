7月2日（木）よる7時 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン 美食の街 イタリア・ローマでゴチになります！3時間スペシャル」。この放送に連動して、当番組の公式Xアカウント（@guru99_ntv）では「イタリアゴチの自腹は誰だ？」プレゼントキャンペーンを実施。下記の条件（応募方法）を満たした方から抽選で30名様に、Amazonギフトコード 10,000円分が当たります！■キャンペーン期間6月25日（木）8時00分〜7月1日（水）