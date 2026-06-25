中国メディアの第一財経は22日、中国で禁止されたはずの農薬が10年余りたっても農作物から検出されている実態を報じた。記事によると、今年1〜6月に中国各地の市場監督管理局が行った抜き取り検査で、使用が禁止されている農薬が相次いで検出された。浙江省舟山市では6月、販売されていたジャガイモから基準値の4倍超のクロルピリホスが検出された。クロルピリホスは2016年末から野菜への使用が禁止されているが、今年1〜6月だけで