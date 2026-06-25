TOKYO MX(東京メトロポリタンテレビジョン株式会社)が、福田歩汰(DXTEEN)、相原一心(ONE LOVE ONE HEART)がW主演を務める新土曜ドラマ『Your Sky ハレのち恋』を、2026年8月1日（土）より毎週土曜深夜25時30分から放送する。 このたび追加キャストとして、ヴァサイェガ光、黒瀬ひな、ドロンズ石本、櫻井淳子の出演が決定した。また、ドラマのキービジュアル、ドラマオリジナルグッズ第１弾も解禁された。 2024年にタ