気象庁は、きょう（25日）午前7時半ごろ、岩手県沖で発生した地震について、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たすかどうか、評価を始めたことが、関係者への取材でわかりました。さきほど午前7時半ごろ、青森県で最大震度6強を観測する地震がありました。震源は岩手県沖で、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。この地震について、気象庁は「北海道・三陸沖後発地震注意情報」の発表基準を満たす