ブルワーズの救援右腕アブネル・ウリベ（26）が24日（日本時間25日）、メジャーリーグ機構（MLB）から科されていた1試合の出場停止処分を受け入れたと、AP通信が報じた。処分は24日のレッズ戦で適用され、この試合に出場できない。ウリベは5月26日のカージナルス戦で、イニング最後の三振を奪った直後に問題の行為を行った。相手ベンチ方向を向き、プロレス団体WWEの人気ユニット「D−GenerationX（DX）」が有名にした“挑発