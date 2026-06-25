「Team Cam」の最新回でW杯1000試合記念パッチをめぐる一幕を公開森保一監督率いる日本代表は現地時間6月25日、北中米ワールドカップ（W杯）の第3戦スウェーデン戦に臨む。日本時間の24日夜、日本サッカー協会（JFA）の公式YouTubeチャンネルで日本代表に密着した「Team Cam」の最新回が公開され、反響を呼んでいる。JFA公式YouTubeチャンネルで公開された「Team Cam」の最新回。4-0で快勝したチュニジア戦に向けたトレーニン