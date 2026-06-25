元日本代表FW岡崎慎司氏が語る、日本人FWが活躍するために必要なこと日本代表は現地時間6月25日、アメリカ・ダラスのダラススタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第3戦でスウェーデンと対戦する。4-0の快勝を収めた第2戦のチュニジア戦では、FW上田綺世が2ゴールでストライカーとしての存在価値を証明した。海外で日本人ストライカーが活躍するために必要なことについて、元日本代表FW岡崎慎司氏に話を聞い