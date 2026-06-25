ビッグダディこと林下清志氏が24日、ブログを更新し、結婚したことを連名で報告した。お相手は「名古屋の方」としている。林下氏は2020年にTBS系「グッとラック！」に出演した際、「婚姻届７回、離婚届も同じくらい」と話しており、8度目婚とみられる。 【写真】リングに集まった林下ファミリーまたまた結婚 林下氏は「御報告」と題したブログを連続投稿。1回目は「本日は御休みです。三女が米を送ってくれるという