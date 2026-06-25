人気YouTuberグループ「フォーエイト48」が23日、YouTubeチャンネルを更新。この日をもって解散し、グループとして最後の動画を投稿した。 【写真】思わず涙があふれるリーダー他のメンバーも神妙な表情 フォーエイト48は男女6人組のYouTuberグループ。メンバーはこたつ、タロー社長、あみか、enn、アマリザ、わかゔぁ。替え歌動画やドッキリ企画など