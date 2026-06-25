シンガー・ソングライターのシザが、自身の楽曲200曲以上が人工知能(AI)の学習に使用されたとして激怒している。AI開発企業がインターネット上から音源データを無断で収集し、システムのトレーニングに利用するケースが相次ぐなか、シザは自身の作品が対象になっていないか逆探知ツールを用いて確認したという。 【写真】パフォーマンスも情熱的人気シンガー・ソング