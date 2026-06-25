記事ポイントSIX SHOOT プレミア大会 2026年8月10日開催『ブルーロック』公式タイアップ実現決定力・スター性も評価する新形式競技大会 リーフラスは、同社が展開するシュート特化型新競技「SIX SHOOT」において、『ブルーロック』との公式タイアップによる特別大会『SIX SHOOT PREMIERE 0 official collaboration with ブルーロック』の開催を決定しました。本大会は各世代を代表するストライカーたちが6本のシュートで己の