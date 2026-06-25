記事ポイントDemi Sec Limited Summer 2種を2026年6月15日より数量限定発売爽やかなグリーン・イエローボトルと肩掛けベルト付き特製バニティBOXをセットバニティBOXはレザータイプと高級ファータイプの2種類展開 ANGEL JAPANは、ラグジュアリーシャンパーニュブランド「ANGEL CHAMPAGNE」の夏季限定コレクション「Limited Summer」2種類を、2026年6月15日（月）より数量限定で発売しています。毎年発売直後に完売が続出する