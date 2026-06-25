記事ポイントDAIWAのアパレルブランド「DAIWA247」がテラスモール湘南に11日間限定出店八百板 浩司氏コラボグラフィックTシャツが税込￥8,800で登場UV機能付きFLEX TOWELは生地同士を重ねるだけで貼り付く グローブライドは、フィッシングブランド「DAIWA」の素材・縫製技術を日常着に応用したアパレルライン「DAIWA247」のポップアップストアを、テラスモール湘南にて2026年6月15日(月)から6月25日(木)まで開催しています。