記事ポイント水森亜土×ネイル3ブランド初コラボ、限定カラーを展開有楽町マルイで6月22日〜7月5日にPOP UP開催3,300円以上購入でネイルシャイナーをプレゼント ソニー・クリエイティブプロダクツは、世代を超えて愛されるアーティスト・水森亜土と、コスメ・デ・ボーテが展開するネイルブランド「ジェルミーワン」「ジェルミーペタリー」「ジーニッシュマニキュア」のコラボレーションによる限定コレクションを展開します。