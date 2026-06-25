アメリカのニューヨーク州に住む84歳のジェリー・グレッツィンガー氏は、1963年から20年ほどの中断を挟みつつ「架空の土地の地図」を描き続けている人物です。グレッツィンガー氏が描いた地図はたびたび美術展などで公開されているほか、オンラインでも2013〜2015年の全体図を見ることができます。The Map - Jerry's Maphttps://www.jerrysmap.com/the-mapThis Man Has Been Drawing a Map of an Imaginary Land Since 1963 | Open