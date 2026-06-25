記事ポイント直径1メートルのたらいにしゃもじ状の櫂で乗り、いでゆ橋から400メートルを競う団体・国際・観光客・一般個人・子どもの全5部門で、参加費は1人500円参加対象は小学4年生から70歳まで（子どもレースは無料）、抽選制 伊東市は「第71回松川タライ乗り競走」を2026年7月5日（日）に開催します。静岡県伊東市の松川を舞台に1956年から続く夏の伝統行事で、直径1メートルほどの大きなたらいに乗り、しゃもじのような