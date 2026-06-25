記事ポイントデジタル戦略・AI活用・ブランド構築の3セッションに第一線プロが登壇2026年7月2日(木)渋谷PPP STUDIOで開催・参加費無料前回満足度92%・第二回テーマは「実装」へ Nazunaは、ホテル・宿泊業界の変革と実装を本気で議論するセミナー「Hotel Innovation Forum 2026」を2026年7月2日(木)に東京・渋谷で開催します。デジタル戦略・AI活用・ブランド構築という3つのセッションを通じ、現場への実装につながる視点を第