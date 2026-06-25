「2026年MLBドラフト・コンバイン」は24日（日本時間25日）、アリゾナ州フェニックスで2日目を迎えた。昨秋にNPBのドラフトでソフトバンクから1位指名を受けたスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（21）は既にフィールドでのメニューはすべて終了。23日（同24日）の初日、打撃練習では飛距離で全体2位、打球速度で4位の数値を叩き出した佐々木は2日目も会場に姿を見せ、米メディアのインタビューも受けた。いくつもの行事を