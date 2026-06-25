DXTEEN・福田歩汰とONE LOVE ONE HEART・相原一心がW主演を務める、TOKYO MX土曜ドラマ『Your Sky ハレのち恋』（8月1日スタート、毎週土曜深1：30）の追加キャスト、キービジュアル、オリジナルグッズ第1弾が25日、発表された。【番組カット】『日プ2』出身！福田歩汰と共演するヴァサイェガ光原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。お人好しでピュアなポジティブ男子