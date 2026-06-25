映画『黒牢城』の公開を記念した舞台あいさつが20日、兵庫県伊丹市で行われ、主演の本木雅弘、吉高由里子、青木崇高、黒沢清監督が登壇。舞台あいさつ後には、映画の舞台となった有岡城跡や、主人公・荒木村重ゆかりの荒村寺（こうそんじ）を訪れ、“聖地巡礼”を果たした。【画像】この記事に関連するそのほかの写真米澤穂信の同名小説を実写映画化した本作は、密室と化した“黒牢城”を舞台に、不可解な連続怪事件の謎と真相