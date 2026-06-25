お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかおが25日、自身のインスタグラムを更新。37歳に誕生日になった瞬間に電話をくれた大物歌手を明かした。「37歳になりました」とこの日、37歳の誕生日を迎えたことを報告し、笑顔の写真を投稿した。「24:00ちょうどにアッコさんから電話で激ウマハッピーバースデー歌って頂きました！」と37歳になった瞬間に歌手の和田アキ子からの祝福を受けたことを明かした。「すごく良い年にな