日本戦を前に記者会見するスウェーデンのポッター監督＝24日、ダラス（共同）【ダラス共同】1次リーグF組第3戦で日本と対戦するスウェーデンのポッター監督が24日、ダラス競技場で記者会見し「チャレンジングな試合になる」と述べた。ブライトン（イングランド）監督時代に指導した三笘は負傷で不在だが「別の選手たちで解決策を見つけている。日本は言葉にせずともコミュニケーションが取れている」と一体感のある戦いぶりを警