俳優・奈緒が主演を務める映画『死ねばいいのに』（7月3日公開）より、奈緒演じる主人公・渡来映子と、草川拓弥演じる暴力的な彼氏・佐久間が対峙する本編映像と新場面写真2点が解禁された。【動画】この記事で紹介している本編映像本作は、京極夏彦の同名小説（講談社文庫）を金井純一監督が実写映画化した異色のミステリー。奈緒が、亡くなった女性・亜佐美の足跡を追う謎めいた主人公・渡来映子を演じ、亜佐美役を伊東蒼が