報道番組のコメンテーターを務める芸人が、有名経済評論家たちから聞いたメディアの裏側を語った際、MCの粗品から今後の政界進出の可能性について追及される場面があった。【映像】政治への転身について明かす人気芸人芸人が己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露するバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）が6月24日に放送された。MCを務める粗品（霜降り明星）のほか、ゲスト