◇インターリーグドジャース―ツインズ（2026年6月24日ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で二刀流出場する。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が試合前に報道陣の取材に応じた。ここ数試合の大谷の投球について「理想的な内容ではなかった。正直なところ、多くの投手と同じで原因は『制球力』だと思う。速球のコマンドが本人の期待する