女優・のんが、来月1日放送の音楽特番、フジテレビ系「2026 FNS歌謡祭 夏」に出演することが決定した。 事務所、改名トラブルで干された能年玲奈こと“のん”が「日曜劇場」で本格復帰風向きを変えたのは“ジャニーズ問題” 2017年にテレビコマーシャルでアカペラを披露したことをきっかけにアーティストとしても活動を開始したのん。同番組には初出演となり、2023年に自身が監修を手掛けた「荒野に立つ」