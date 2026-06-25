気象庁によると、２５日午前７時３０分ごろ、地震がありました。震源地は岩手県沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．９と推定。この地震で日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はなし、津波被害の心配はないということです。震度６強を観測したのは、青森三八上北（階上町）。震度５強を観測したのは、岩手沿岸北部、岩手内陸北部。震度４を観測したのは、青森津軽北部、青森下北、岩手