「40代になってから、なんだか成果が出なくなった……」年齢を重ねるにつれて、なぜか以前ほど結果が出なくなった。周囲との差が広がっていくように感じる人もいるだろう。“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏は、現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回は“実践的な才能論”を初め