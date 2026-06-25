「世界史ってこんなに面白かったのか！」意外すぎる勉強法ベスト1とは？代々木ゼミナールの世界史講師・伊藤敏先生は、黒板に正確な地図を描く授業で知られる。地図は、地形や都市の位置から歴史を理解するための道具だ。つまり地図を描くことは、歴史をつかむことと変わらない。その原点は、大学院での研究と、中高時代の考古学部で土器をスケッチした経験にあった。「世界史ってこんなに面白かったのか！」勉強法ベスト1とは？