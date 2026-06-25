きょう午前7時30分ごろ、青森県で最大震度6強を観測する強い地震がありました。気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されます。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。