6月25日7時30分、岩手県沖の深さ50キロメートルを震源とするマグニチュード6.9の地震があり、青森県階上町で最大震度6強の地震が観測された。JR東日本によると、東北新幹線は東京〜新青森駅間の上下線で運転を見合わせている。また、秋田新幹線も盛岡〜秋田駅間の上下線で運転を見合わせている。いずれも運転再開見込は立っていない。