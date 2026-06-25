リハビリをこなすホワイトソックス・村上（右）＝シカゴ（共同）【シカゴ共同】右太もも裏の張りで負傷者リスト（IL）入りしている米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆が24日、シカゴで取材に応じ、患部に負担のかかる守備練習を間もなく再開する方針を明かした。「次はそうなると思います」と明るい表情だった。この日は本拠地球場で野外でのリハビリをこなし「問題なくやれているので、順調です」と話した。ランニングに