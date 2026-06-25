投資に絶対的な必勝法はなく、プロでも1つの銘柄の勝率は約6割程度です。重要なのは1回の勝敗に一喜一憂せず、確率論に基づき運用すること。1つの銘柄に全資金を集中させず、有望な投資アイデアを複数創出して分散投資を行うことで、失敗の影響を抑え資産全体としての成功率を安定させましょう。日々の情報収集が質の高いアイデアを生む鍵です。投資における「勝率」の真実株式投資において、漠然と「儲かる必勝法」のようなものを