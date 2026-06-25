午前7時30分ころの地震に関する新しい情報です。気象庁によりますと、この地震により若干の潮位の変化はあっても、津波による被害の心配はありません。震源地は岩手県沖、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは、6.9と推定されます。各地の震度は、震度6強が、青森三八上北。震度5強が、岩手沿岸北部、岩手内陸北部となっています。高層ビルや高層マンションの方は、震源から遠く離れていても、もうしばらく