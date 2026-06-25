今年8月から、高額療養費制度の月額上限額が段階的に引き上げられ負担が増えます。一方で年間の上限額が新設されることになりました。その仕組みを知れば、自分の加入している医療保険の見直しに役立つかもしれません。 高額療養費制度の仕組み 高額医療費制度とは、医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が決められた上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額