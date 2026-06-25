「独身だから、自分が死んだあとのことは誰も動いてくれないかもしれない」--そんな不安を感じたことはありませんか？実は、何も準備しないまま亡くなると、手続きは疎遠な親族や兄弟に委ねられます。 「家や財産を誰に渡すか」だけでなく、「誰に動いてもらうか」を決めておくことが、おひとりさまの備えで一番リアルな悩みです。何をどう準備すればいいか、FPがわかりやすく解説します。 何もしなかったらどう