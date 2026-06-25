退職金の受け取り方には、一括、年金、一括と年金の併用の方法があります。一括で受け取る場合、年金で受け取る場合のそれぞれの税金とメリット、デメリットを見ていきましょう。 一括で受け取る場合の税金 退職金を一括で受け取る場合の最大のメリットとしては、税制優遇が大きいということです。課税退職所得金額の計算は、以下のとおりです。 （収入金額―退職所得控除*）×1/2=課税退職所得金額 たとえば、Aさ